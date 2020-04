Super Pink Moon 2020: आसमान पर कुछ इस तरह चमकता दिखाई दिया साल का सबसे बड़ा चांद, देखें Photos

क्या होता है सुपरमून?

जब चांद और धरती के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है और चंद्रमा की चमक बढ़ जाती है, उस परिस्थिति में चांद को सुपरमून (Supermoon) कहा जाता है. इस दौराना चांद रोज़ाना की तुलना में 14 फीसद ज्यादा बड़ा और 30 फीसद तक ज्यादा चमकीला दिखाई देता है.

क्‍या है पिंक सुपरमून?

पिंक सुपरमून सिर्फ एक नाम है, जिसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है. दरअसल, अमेरिका और कनाडा में इस मौसम में उगने वाले एक फूल की वजह से इसे पिंक सुपरमून कहा जाता है. इस फूल का नाम है- फ्लॉक्स सुबुलाता (Phlox Subulata). इसे मॉस पिंक भी कहते हैं. इसके नाम पर ही इस सीजन में दिखने वाले सुपरमून को पिंक सुपरमून कहा गया है. इसका मतलब ये नहीं है कि चांद गुलाबी रंग का दिखेगा.

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने पिंक सुपरमून की तस्‍वीरों को शेयर किया है.

Capturing 2020's brightest ‘super' pink moon #supermoon

6:53 PM, 4/7/2020

Canon PowerShot SX520 HS pic.twitter.com/t6rwV9OPnD — ً (@raphaelmiguel) April 7, 2020

2020's brightest #supermoon at 9:33 PM, 4/7/2020

Shot using Canon PowerShot SX520 HS



Hopefully, I could catch its peak later at 2AM. pic.twitter.com/DCFFFS1zER — ً (@raphaelmiguel) April 7, 2020

SAY HI TO THE MOON!

April 7 | New Moon | Biggest Moon in 2020



PS. BRIGHTEN UP YOUR SCREEN.#SUPERMOON

(Video on Tiktok @thedavevisuals) pic.twitter.com/0JE9qOdBRe — DAVE GRACIADAS (@davegraciadas4) April 7, 2020

The rising April Full Pink Moon over Antipolo in Rizal. pic.twitter.com/SBHBO2FpJv — Raffy Tima (@raffytima) April 7, 2020

Here's a little reminder to keep shining amidst the darkest days. ✨



A teaser shot of tonight's #SuperMoon.

: @monicainfiestopic.twitter.com/8pHojE1IdD — Monica Infiesto (@monicainfiesto) April 7, 2020

#supermoon in Depok, Indonesia. 8th of April 2020.

Left were taken using Nikon D610 + Nikkor 85mm F1.8. ISO 100, SS400, F11

Right were taken using Galaxy Note 9 Pro Camera + mini binocular. pic.twitter.com/c5MgSyRUpb — Dimdan (@dimdan12) April 7, 2020

Here's a little reminder to keep shining amidst the darkest days.



A teaser shot of tonight's #SuperMoonpic.twitter.com/bc2rwCdkFk — Shvan (@shvanszangana) April 7, 2020

बहरहाल, हम तो यही कहेंगे कि काली रात में आसमान पर जिस तरह चांद चमक रहा है उसी तरह इस संकट की इस घड़ी में भी हमें चमकना है और सकारात्‍मक बने रहना है.