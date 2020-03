Coronavirus: कोरोना के डर से एक साथ हैंड सैनिटाइजर की ढेर सारी बोतलें खरीद रहे थे लोग, दुकानदार ने निकाला गजब का जुगाड़

विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन यानी कि डब्‍ल्‍यूएचओ (WHO) ने जब से कहा है कि कोरोनावायरस (Coronavirus) को दूर भगाने में हैंड सैनिटाइजर (Hand Sanitizer) काफी प्रभावी हैं तब से ही लोग मेडिकल की दुकानों और सुपरमार्केट में इसे लेने के लिए ऐसे भाग रहे हैं जैसे कि ये कोई सोने की मुर्गी हो. दुकानों से हैंड सैनिटाइजर देखते ही देखते गायब हो जा रहे हैं. इस वजह से सैनिटाइजर के दाम आसमान छूने लगे. यही नहीं बाजार में फर्जी सैनिटाइजर की बाढ़ सी आ गई है. ऐसे में सही सैनिटाइजर को ढूंढ कर लाना एक बड़ी चुनौती बन गया है. लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं है कि सभी को हैंड सैनिटाइजर की जरूरत है ताकि कोरोनावायरस को फैलने से बचाया जा सके.

यह भी पढ़ें: घर में हैं बंद तो रखें अपनी सेहत का ध्यान

इस गैर-जरूरी खरीद और घबराहट के चलते ज्‍यादा से ज्‍यादा हैंड सैनिटाइजर बटोरने की समस्‍या से निजात पाने के लिए डेनमार्क के एक सुपरमार्केट ने एक बेहतरीन उपाय ढूंढ निकाला है.

जी हां, डेनमार्क के सुपरमार्केट Rotunden ने सैनिटाइजर को बेचने की ऐसी ट्रिक अपनाई, जिससे ग्राहक संभलकर शॉपिंग कर रहे हैं. इस सुपरमार्केट में हैंड सैनिटाइजर की एक बोतल के दाम 40 डीकेके यानी कि 438 रुपये है, लेकिन अगर कोई एक साथ सैनिटाइजर की दो बोतलें खरीदेगा तो उसे 1000 डीकेके यानी 10 हजार 955 रुपये चुकाने होंगे.



A supermarket in Denmark got tired of people hoarding hand sanitizer, so came up with their own way of stopping it.



1 bottle kr40 (€5.50)

2 bottles kr1000 (€134.00) each bottle.



Hoarding stopped!#COVID19#coronavirus#Hoardingpic.twitter.com/qaJb7UZwLr