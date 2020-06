Surya Grahan 2020: जानें क्या होती है 'Ring Of Fire', सूर्य ग्रहण के दौरान कैसे बनता है 'अग्नि वलय'

एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने भाषा से बात करते हुए कहा, ''दोपहर के करीब, उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में सूर्य ग्रहण एक सुंदर वलयाकार रूप (अंगूठी के आकार का) में दिखेगा क्योंकि चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से नहीं ढक पाएगा.

क्या होती है रिंग ऑफ फायर? (Ring of Fire)

दरअसल, ग्रहण के दौरान रिंग ऑफ फायद उस वक्त बनती है जब चंद्रमा, सूरज को पूरी तरह से नहीं ढक पाता है. ऐसे में चंद्रमा से केवल सूरज का बीच का हिस्सा ही ढक पाता है और बीचे के हिस्से की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है और इस वजह से केवल साइडो से ही सूरज की रोशनी पृथ्वी पर दिखाई देती है. इस वजह से जब साइडो से सूरज की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है तो उसे रिंग ऑफ फायर या फिर 'अग्नि वलय' कहा जाता है.

आज लगे ग्रहण में उत्तराखंड के देहरादून में रिंग ऑफ फायर बनी थी. इसकी तस्वीरें न्यूज एजेंसी एएनआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की हैं. इस दौरान सूर्य ग्रहण बेहद ही खूबसूरत लग रहा था.

