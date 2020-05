दरअसल, इस शख्स के पिता पिछले 6 दिनों से आईसीयू में थे और वह जैसे ही वॉर्ड में शिफ्ट हुए तो उन्होंने सबसे पहले टीवी पर ''तारक मेहता का उल्टा चश्मा'' लगाने के लिए कहा और उस शो को देखते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई. इसका स्क्रीनशॉट खुद ''तारक मेहता का उल्टा चश्मा'' के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने शेयर किया है.

मोदी ने इसके कैप्शन में लिखा, ''आपके इस प्यार के लिए शुक्रिया. आपका प्यार हमें और भी प्रेरित करता है.'' पोस्ट में अक्षय माथुर नाम के शख्स ने बताया कि उसके पिता ब्रेन स्ट्रोक की वजह से पिछले 6 दिनों से आईसीयू में थे. अक्षय के मुताबिक, जैसे ही वॉर्ड में शिफ्ट हुए तो उन्होंने सबसे पहले टीवी पर ''तारक मेहता का उल्टा चश्मा'' लगाने की मांग रखी थी.

उसने साथ में यह भी बताया कि जेठालाल और बबीता के एक सीन के दौरान उसके पिता के चेहरे पर मुस्कान भी आ गई, जो इस शो की पावर को दिखाता है. उसने कहा कि वह शो को ट्रिब्यूट देते हुए इस पोस्ट को शेयर कर रहा है.

Thank you for your love. Your love inspire us pic.twitter.com/PC7oiQivLT