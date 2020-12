तमिलनाडु के सरकारी स्कूल में ट्रेन के डिब्बों जैसे पेंट किए गए बरामदे, बिना ट्रेन बच्चों को होगा सफर का अनुभव, देखें फोटोज़

क्या आपने कभी किसी स्कूल में ट्रेन देखी है? जाहिर सी बात है कि भला किसी स्कूल में ट्रेन कैसे हो सकती है. लेकिन, तमिलनाडु के एक सरकारी स्कूल में अब आपको ट्रेन जरूर देखने को मिलेगी. जी हां, तमिलनाडु के एक सरकारी स्कूल ने पिछड़े परिवारों से आने वाले छात्रों के लिए एक नई पहल की है. तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित एक सरकारी स्कूल ने स्कूल के सभी बरामदों को ट्रेन के डिब्बों जैसा पेंट करवा दिया है. जिससे अब इस सरकारी स्कूल में घुसते ही आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी ट्रेन के पास पहुंच गए हों.

Tamil Nadu: Govt school in Pudukottai district, paints school veranda as train compartments



"Students here come from backward families & don't travel on trains. We drew this so that after coming back to school, students can experience & learn of parts of a train," says a teacher pic.twitter.com/PHnEQ9gbsW