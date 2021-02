The Vogue India Show में फैशन डिज़ाइनर रोज़ी अहलूवालिया का जलवा, दुनिया को दिखाएंगी भारतीय संस्कृति की झलक

रोज़ी अहलूवालिया एक ऐसी फैशन डिजाइनर हैं, जिन्होंने इस फील्ड में करीब 20 साल से ज्यादा वक्त गुजारा है. वो नाइंटीज़ के क्लासिक फैशन को जीते हुए न्यू इंडिया के मॉडल्स को ग्लैमर के नए-नए अवतार में पेश कर रही हैं. रोज़ी अहलूवालिया एक तरफ जहां खादी (Khadi) को प्रमोट कर रही हैं, तो दूसरी तरफ विदेश में भी भारतीय संस्कृति का डंका बजाने की दिशा में अहम कदम बढ़ा रही हैं.

कोलकाता से ताल्लुक रखने वालीं रोज़ी आहलूवालिया ने 1998 में अपने करियर की शुरुआत की थी. उस दौर में फैशन की दुनिया कैसी थी और मौजूदा वक्त में उससे क्या फर्क आया है, इस सवाल पर रोज़ी ने NDTV से खास बातचीत में बताया, "उस वक्त कॉम्पीटीशन तो था, लेकिन लोगों की पहुंच नहीं थी, बहुत संघर्ष था. वहीं, आजकल सोशल मीडिया है, जिसके माध्यम से आप बहुत जल्द काफी कुछ पा सकते हैं."

90s का फैशन युवा पीढ़ी को अपनी ओर कितना आकर्षित करता है? इस सवाल पर रोज़ी अहलूवालिया ने कहा, "ज़रूरी नहीं कि शॉर्ट ड्रेस पहनकर ही कोई अट्रैक्टिव लगे, सबसे अहम ये है कि आपकी बॉडी शेप क्या है और आपको कौन सी ड्रेस सूट करती है. आज के मॉडर्न वर्ल्ड में भी पुराने दौर का फैशल बना हुआ है और वो सदाबहार है, लोग उसे पसंद करते हैं, यहां तक कि बॉलीवुड सेलेब्स भी उस फैशन से जुड़े नज़र आते हैं."

