इस भारतीय डिजाइनर ने बनाई Balloon Pants तो सोशल मीडिया पर लोगों को याद आया अलादीन

फैशन वर्ल्ड एक ऐसी दुनिया है, जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है. सभी डिजाइनर्स अपने डिजाइन्स को अलग और नया लुक देने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट करते हैं और इस वजह से कुछ डिजाइन बहुत ही अलग तरह के होते हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक भारतीय डिजाइनर अपने नए इनफ्लैटेबल ट्राउजर के कारण सुर्खियों में बना हुआ है.

दरअसल, इन ट्राउजर्स को हरिकृष्णन ने डिजाइन किया है. भारतीय डिजाइनर हरिकृष्णन, लंदन कॉलेज ऑफ फैशन से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उन्होंने हाल ही में अपना ग्रेजुएट कलेक्शन डिजाइन किया है. अपने इस कलेक्शन में उन्होंने इन्फ्लेटेड बलून पैंट्स बनाई हैं. इसे उन्होंने टेलर्ड ब्लेजर और जैकेट के साथ पेयर किया है. इन्फ्लेटेड बलून की तरह दिखने वाले इन ट्राउजर्स को लैटेक्स से बनाया गया है.

सोशल मीडिया पर हरिकृष्णन के इस डिजाइन ने लोगों को अलादीन की याद दिला दी है. यहां देखे किस तरह से लोग इस डिजाइनर पैंट्स पर मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं.

The opposite of skinny jeans. — Melissa Jo Peltier (@MelissaJPeltier) February 25, 2020

If inflated by farts, they can be used for self-defence — Shoria_rules (@shoriagirl) February 25, 2020