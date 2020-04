लॉकडाउन के बाद अब यह है सनी लियोन का नया ऑफिस, Photo शेयर कर कहा...

उन्होंने अपने बालों में मेसी बन बनाया हुआ है और लोफर के साथ अपने लुक को कंप्लीट किया है. हालांकि, आपको बता दें कि वह अपनी बिल्डिंग से बाहर नहीं गईं. वह इंटरव्यूज के लिए केवल अपनी बिल्डिंग के गैरेज में गईं. अपने इस ट्वीट में उन्होंने आगे लिखा, ''ओह... वेट, मैं तो पार्किंग गैरेज में हूं. यह मेरी नई जिंदगी है.'' यहां देखें ट्वीट:

Finally made to the office to do some phone interviews!!! Oh wait , I'm in the parking garage

my new life !!! pic.twitter.com/N7XWfUkkjp