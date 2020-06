इस वजह से डॉग्स को माना जाता है इंसान का सबसे अच्छा दोस्त, वो 5 'हीरो डॉग्स' जिन्होंने खतरे में बचाई अपने मालिक की जान

जैसे कि जॉर्ज, जिसने बच्चों के एक ग्रुप को पिट बुल के अटैक से बचाया था और इसमें उसकी मौत हो गई थी. सिर्फ जॉर्ज ही नहीं बल्कि ऐसे कई डॉग्स हैं, जिन्होंने अपने मालिक को कई बार खतरे से बचाया है. यहां ऐसे ही 5 डॉग्स की कहानी हम आपके लिए लाए हैं, जिन्होंने अपने मालिक को हमेशा खतरे से बचाया है.

गोल्डन रीट्रिवर (Golden Retriever), जिसने अपने मालिक की जान रैटलस्नेक से बचाई थी

जून 2018 में पौला गॉडविन अरिजोना में हाइकिंग के लिए गई थी, जहां गलती से उन्होंने अपना पैर रैटलस्नेक के ऊपर रख दिया था. उस वक्त उनके डॉग ने उनकी जान बचाई थी, जो उस वक्त केवल 1 साल का था. इसके लिए गॉडविन ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की थी. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा था, ''मेरे हीरो, मेरे डॉग टोड ने मेरी जान बचाई. वह तुरंत मेरे पैर पर कूद गया जहां सांप मुझे काटने वाला था''.

यॉर्कशायर टेरियर (Yorkshire Terrier), जो पूरी रात एक 3 साल की बच्ची के साथ रहा, जो खो गई

This is what #Community looks like. Law enforcement, 1st Responders and community volunteers coming together to find a missing child. Her dog stayed by her side all night. #StrongerTogether pic.twitter.com/aIDMtG6JTW

जून 2018 में एक यॉर्कशायर टेरियर ने उस वक्त दुनियाभर में सब लोगों का दिल जीत लिया था, जब वह पूरी रात एक 3 साल बच्ची के साथ रहा था, जो खो गई थी. यूएसए के मिसौरी में रहने वाली रेमी इलियट खो गई थी और इसके बाद बच्ची के परिवार ने एक रेस्क्यू मिशन शुरू किया था. वह 12 घंटो बाद एक कॉर्नफील्ड में मिली थी और बताया गया था कि इस दौरान उसका पालतु डॉग फैट हीथ पूरा टाइम उसके साथ रहा था.

डॉग, जिसने एक लड़की को कड़ाके की सर्दी से बचाया था

2013 में एक 3 साल की लड़की पोलैंड में खो गई थी और पूरी रात कड़ाके की सर्दी में घर से बाहर थी. फायरफाइटर, जिन्होंने बच्ची को ढूंढा था, उन्होंने बताया था कि, लड़की का पालतु कुत्ता पूरी रात उसके साथ था और उसने इस ठंड में उसे गर्म रहने में मदद की थी.

डॉग, जिसने अपने घायल मालिक की मदद की थी

Man's best friend.



Elderly man out walking his dog last night near Portarlington fell into the ditch & couldn't get out. Jack the Dog stayed by his side & showed Gardaí where he was. Even when ambulance arrived Jack wouldn't rest unless he could see him! Owner and Jack home now pic.twitter.com/QqDNpB3CKr