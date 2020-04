नर्स ने पेंट की मदद से बताया कैसे ग्लव्स से भी फैल सकते है कीटाणु, देखें Viral Video

दरअसल, इस वीडियो को मौली लिक्सी नाम की नर्स ने शेयर किया है. वीडियो में मौली ने कहा, ''मैं देख रही हूं कि आजकल बहुत से लोग घरों से बाहर ग्लव्स पहन कर निकल रहे हैं. यह बहुत अच्छा है. अगर आप ग्लव्स पहनना चाहते हैं तो यह अच्छा है, आप ये जरूर पहन सकते हैं लेकिन मैं आपको क्रॉस कंटामिनेशन के बारे में बताना चाहती हूं''.

इस क्रॉस कंटामिनेशन को समझाने के लिए मौली ने पेंट का इस्तेमाल किया और बताया कि किस तरह से ग्रॉसरी स्टोर में कीटाणु फैलते हैं. वीडियो में पेंट का इस्तेमाल उन्होंने कीटाणु के रूप में किया है. जैसे ही ग्रॉसरी स्टोर में आप किसी आइटम को छूते हैं तो वो कीटाणु आपके हाथ पर आ जाते हैं और अगर इस दौरान आप फोन को छुएंगे तो वो फोन पर भी आ जाएंगे. मौली ने कहा कि इस बात को ध्यान रखें कि अब कीटाणु आपके ग्लव्स पर हैं. इस वीडियो को एबीसी न्यूज ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है.

"This is called cross-contamination."



A Michigan nurse used paint to show how easy it is to spread germs even while wearing gloves. https://t.co/h1DXaKEOUEpic.twitter.com/lnuLrHNA5F