ड्यूटी के बाद ये महिला पुलिसकर्मी बनाती है जरूरतमंदो के लिए मास्क, देखें Viral Photo

अनिल बिसवाल नाम के एक ट्विटर यूजर ने इस महिला कॉन्स्टेबल की तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया है. अपने ट्वीट में अनिल बिसवाल ने लिखा, ''महिला पुलिसकर्मी का नाम सृष्टि स्रोतिया है. सृष्टि मध्यप्रदेश के सुरई ग्रामीण पुलिस थाने में कार्यरत हैं और वह अपनी ड्यूटी के बाद जरूरतमंद लोगों के लिए मास्क बनाती हैं. ये मास्क वह उन लोगों के लिए बना रही हैं जिनके पास मास्क नहीं हैं''.

She is Srusti Srotiya, a police inspector in Sugar District of Madhya Pradesh. After her duty overs, she is preparing masks in her rest times for public. She is distributing those to the people who has no masks.

