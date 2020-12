महिला के इस बयान से बदल जाएगा आपका KFC के LOGO को देखने का नजरिया

एक लोगो एक ब्रांड की छवि बनाता है. यह लोगों के मन में रहता है और सापेक्षता का मार्ग बनाता है. हमने फास्ट फूड ब्रांड KFC को कर्नल हारलैंड डेविड सैंडर्स की तस्वीर के साथ देखा है, जो संस्थापक हैं और KFC के ब्रांड एंबेसडर भी हैं. कर्नल सैंडर के चेहरे की ब्लैक एंड व्हाइट सिल्हूट छवि और उनके हस्ताक्षर बॉ-टाई (bow-tie) जब तक हम याद कर सकते हैं, तब तक ब्रांड के रचनात्मक रहे हैं, लेकिन अगली बार जब आप एक ही तस्वीर देखेंगे, तो आप इसे अलग तरह से देखेंगे.

यह सब ले लिया कर्नल सैंडर की छवि के बारे में एक महिला का भ्रमित करने वाला बयान था, जिससे हमारी वर्षों पुरानी धारणा बदल गई. इस महिला ने अपने पति को बताया कि बचपन से, उसने कर्नल सैंडर के पूरे शरीर के रूप में छवि में बॉ-टाई को देखा. हैरान हो गए न? KFC तस्वीर को फिर से देखें और आप समझ जाएंगे कि उसका क्या मतलब है.

महिला के पति, फ्रेडी कैंपियन ने अपनी पत्नी के लंबे समय तक रखे गए रहस्य को उजागर करने के लिए ट्विटर पर लिया और लिखा "मेरी पत्नी ने सिर्फ यह स्वीकार किया कि अपने पूरे बचपन में उसने सोचा कि कर्नल सैंडर्स के पूरे शरीर में बॉ-टाई (bow-tie)है और अब मैं हर बार जब भी मैं उसको देखता हूं तो एक छोटी छड़ी वाली बॉडी को देखना बंद नहीं कर सकता.

My wife just confessed that for her entire childhood she thought Colonel Sanders' bow tie was his whole body and now I can't stop seeing a tiny stick body every time I look at him. pic.twitter.com/qVad6t93SA — Freddie Campion (@FreddieCampion) December 16, 2020

खैर, इस पोस्ट के बाद, हम सिर्फ छोटे छड़ी शरीर को खोल नहीं सकते हैं. हम इस रहस्योद्घाटन से विचलित होने वाले एकमात्र व्यक्ति नहीं हैं.कई ट्विटर यूजर्स इसे लेकर शिकायत कर रहे हैं और इस पर हंसी का ठहाका लगाते हुए पोस्ट को वायरल कर रहे हैं.

If you work at a KFC and you have a GoFundMe to pay for medical bills drop the link here????



This has enough retweets now that the people at KFC HQ have definitely seen it, so seems like a good opportunity to remind them they need to pay their employees a living wage. — Freddie Campion (@FreddieCampion) December 16, 2020

कमेंट में यूजर्स लिख रहे हैं, "अपनी पत्नी से कहो कि मैं उससे नफरत करता हूं", "... और अब मैं भी" और "मैं इसे फिर कभी नहीं देखूंगा"

I was like 25 when I realized this was D. When I was a kid, I thought it was a weird treble clef cause all the movies were musical ???????? pic.twitter.com/aQjqeiLwY4 — Torin ????️‍????✊ (@toho1988) December 16, 2020

वास्तव में कई यूजर्स विभिन्न अन्य ब्रांडों के बारे में अपनी गलत धारणाएं साझा कर रहे हैं.