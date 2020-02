इस महिला ने 1 साल से नहीं पिया पानी, कहा- ''ऐसा करने से मेरी सेहत में सुधार हुआ है''

Berührt und inspiriert zu gleich von meinem heutigen Colonic-Patienten: mit Ende vierzig sollte der Person laut Ärzten wegen Schildrüsenunterfunktion Teile davon entfernt werden. Der Patient mit Migrationshintergrund und als Reinigungskraft arbeitend lehnt das strikt ab. Macht sich auf die Suche nach Heilpraktikern und Alternativmedizin, findet Hilfe. Fährt wöchentlich auf eigene Kosten über 400km zu besagtem Heilpraktiker. Lebt mittlerweile schon 2 Jahre roh vegan, ist geheilt, feiert sich und das Leben gerade mit 3 Wochen Urlaub auf Koh Phangen, hat heute eine Darmspülung von mir bekommen und mich mit dieser Geschichte sprachlos gemacht. Wer heilen will, wird Mittel und Wege finden, wer es ernst meint, der wird belohnt, für unseren Tempel sollten uns keine Mühen zu gross sein. Kennt ihr ähnliche stories ? ••••• Touched and inspired by my colonic client of today. The client was diagnosed with Hashimoto a few years ago, doctors wanted surgery. The client over 5o years old, living as migrant in Europe, working as cleaning stuff, started to look for alternatives. The client found a naturopath and started to drive 400km week per week to see the natural healer. The client started to eat raw and is now healed, still on a raw diet, enjoying holidays in Koh Phangan in the moment and being a living proof that healing can work without pills and surgery. I am amazed by the dedication of this person and greatful to support further healing with my colonic session today#naturalhealing#morerawfood#healingjourney#healingenergy#kohphangan

A post shared by SOPHIE PRANA (@pimpyourprana) on Jan 2, 2020 at 11:27pm PST