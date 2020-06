टिकटॉक स्टार बाबा जैक्सन बने एंटरटेनर नंबर 1, जीता 1 करोड़ का ईनाम... देखें Video

बाबा जैक्सन ने ऑनलाइन शो ''स्टे एट होम'' में हिस्सा लिया था, जिसका आयोजन ई-कॉमर्स कंपनी फिल्पकार्ट द्वारा किया गया था. इस रिएलिटी शो को वरुण धवन ने होस्ट किया था. 8 हफ्तों के इस शो में कंटेस्टेंट्स को 8 चैलेंज दिए गए थे. इसी शो में देशभर से कई लोगों ने हिस्सा लिया था और बाबा जैक्सन ने आखिर में यह शो जीत लिया.

India's first #entertainerno1 is #babajackson@Flipkart. He has won 1 cr rs . Congratulations baba Jackson pic.twitter.com/QJkjhuFiHw