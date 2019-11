TikTok Video: बिना एक्सरसाइज़ कैलोरीज़ बर्न करने का सबसे आसान तरीका

TikTok Trending Video: एक्सरसाइज़ ना करने की सबसे अपनी अलग-अलग वजहे हैं. किसी के पास वक्त नहीं तो किसी को एक्सरसाइज़ करने का मन नहीं. लेकिन एक चीज़ जो सभी में कॉमन है वो ये कि हर शख्स हेल्दी रहना चाहता है, फिट दिखना चाहता है. लेकिन हेल्दी रहना आसान नहीं. आपने नोटिस किया होगा कि ऑफिस की कुर्सी पर बैठकर कुछ भी कभी भी खा लेना. या फिर हर रोज़ बाहर का खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर मंगाना, फिर खाकर बैठ-बैठे ही कार या टू-व्हीलर पर घर निकल जाना जैसी आदतें शरीर को अनहेल्दी करती हैं. लेकिन टिकटॉक का ये वीडियो बैठे-बैठे ही आपको हेल्दी कर सकता है, बैठे-बैठे ही आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज़ को बर्न कर सकता है.

जी हां, टिकटॉक पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बैठे-बैठे कैलोरीज़ बर्न करने की एक्सरसाइज़ दिखाई जा रही है. इस वीडियो में आप 'वॉल सिट एक्सरसाइज़' (Wall Sit Exercise) देख सकते हैं.

वॉल सिट एक्सरसाइज़ का वीडियो (Wall Sit Exercise Video)



कैसे करें परफेक्ट वॉल सिट एक्सरसाइज़ (How to do Wall Sit Exercise)

1. सबसे पहले एक खाली दीवार ढूंढें.

2. दीवार के आस-पास की जगह खाली कर लें.

3. कंफर्टेबल स्पोर्ट शूज़ पहनें.

4. अब दीवार के सहारे बैठ जाएं, जैसे आप कुर्सी पर बैठते हैं.

5. इस तरीके से बैठें कि सारा प्रेशर आपकी लोअर बॉडी पर आए.

6. कम से कम 2 से 5 मिनट के 3 सेट्स करें.

वॉल सिट एक्सरसाइज़ के फायदे (Wall Sit Exercise Benefits)

इस एक्सरसाइज़ तीन बड़े फायदे होते हैं:-

1. वॉल सिट एक्सरसाइज़ से फैट या कैलोरीज़ बर्न होती है.

2. इससे आपकी पूरी लोअर को टोन-अप होती है.

3. इस एक्सरसाइज़ से मसल्स मज़बूत होती हैं.

टिकटॉक पर गुंजन शाउट्स के इस अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर किया गया. इस अकाउंट पर गुंजन नाम की महिला हेल्थी वीडियोज़ बनाकर शेयर करती है.

