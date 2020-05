दरअसल, ऐसा ही एक मामला हाल ही में सामने आया है और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. यह घटना फिलिपीन्स की है, जहां एक जर्नलिस्ट टीवी पर लाइव थी लेकिन तभी कैमरे के फ्रेम में उनकी बिल्लियां आ गईं और लड़ाई करने लगीं. लाइव टीवी के दौरान कैमरे में नजर आ रही महिला के पीछे ही उसकी दो बिल्लियां लड़ते हुए दिखाई दे रही हैं.

यहां देखें वीडियो:

MY CATS HAVE NO CHILL @DorisBigornia pic.twitter.com/nJr3ZCedbG

सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं. वहीं कुछ लोग जर्नलिस्ट को सलाह दे रहे हैं कि उन्हें अपनी बिल्लियों को संभाल कर रखना चाहिए. वहीं कुछ अन्य पूरी तरह से इस घटना के साथ खुद को रिलेट कर पा रहे हैं. यहां देखें लोगों के रिएक्शन

LOL, cats can't be civil

Your Cats at your back got my attention so cute