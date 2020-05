झूले पर खड़ी हुईं 76 साल की दादी, बच्चों की तरह झूलने लगीं तो देखकर लोगों ने किया ऐसा... देखें Video

इस महिला का नाम जया है जो आंध्रे प्रदेश की रहने वाली हैं. वीडियो में जया एक दम मस्ती में खड़े हो कर झूला झुलते हुए नजर आ रही हैं. इस वीडियो को पी पीवन नाम के यूजर ने ट्विटर पर शेयर किया है. वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ''76 साल की जया आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में रहती हैं. वह उसी तरह से मस्ती कर रही हैं, जिस तरह से उनके पोते-पोती करते हैं. कुछ लोगों के लिए उम्र केवल एक नंबर होता है''. यहां देखें वीडियो:

76yr old Jaya from Brahmanapalle of Anantapur district #AndhraPradesh has fun, the same way her grandchildren enjoy.

For some, age is just biological. They remain young at heart pic.twitter.com/Nw6t97AlyK — P Pavan (@pavanmirror) May 26, 2020

हम में से शायद कई लोग ऐसे होंगे, जो बैठ कर भी ठीक से झूला नहीं झूल पाते और यह दादी खड़े हो कर झूला झूल रही हैं. यहां तक कि पीछे से आगे की तरफ आने के लिए उन्हें किसी की मदद की भी जरूरत नहीं पड़ रही है. वीडियो को देख लोग कह रहे हैं कि दादी का स्टमेनिा गजब का है और उनकी बेलेंसिंग स्किल्स की भी तारीफ कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोग इस पर अलग-अलग कमेंट्स कर रहे हैं.

So heartwarming to see her enthusiasm. Definitely young in heart and mind — Rural Development Trust (RDT) (@RDT_anantapur) May 26, 2020

Confidence,Go Getting Nature,Fearless,Stamina,Energy,Balancing is what 76 Year old lady's dedication & determination speaks about with amazing bundle of joy while/during swinging.@hvgoenka — Zeeshaan (@ZeeshaanSyed76) May 26, 2020

This is pure inspiration. In awe at her enthusiasm ...as if life has just started !! — BebokY Childrens Bookstore (@bebokybooks) May 26, 2020

गौरतलब है कि इस वीडियो को अब तक 61,000 से अधिक बार देखा जा चुका है.