खास बातें ट्विटर यूजर का दावा है कि प्राचीन भारत की महिलाएं हील्स पहनती थीं पुरुष पहनते थे बाटा जैसे जूते ट्विटर पर फैशन को लेकर हो रही चर्चा

सोशल मीडिया पर आए दिन दिलचस्प और हैरत में डालने वाली खबरें वायरल होती रहती हैं. एक ट्विटर यूजर द्वारा किए जा रहे ऐसे ही एक दावे को सुन आपको हैरत भी होगी और आप रोमांचित भी होंगे. ट्विटर पर एक यूजर का दावा है कि प्राचीन समय के लोग अपने वक्त से काफी आगे थे. यूजर का मानना है कि जिस तरह का फैशन आजकल चलन में है वैसा प्राचीन भारत के लोग करते थे और वो अपने फैशन को लेकर अपने वक्त से काफी आगे थे.

Ancient Indian men were very fashionable centuries back!



They were wearing sandals thousand years back - the same model which BATA INDIA sells today!



Zoom in to the pictures to see the similarity!



Avudayar Koil, TN #IndianHeritagepic.twitter.com/gPeDoXOor7 — V Gopalan (@TheGopalan) January 4, 2020

ट्विटर पर वी गोपालन नाम से एक यूजर ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. ये तस्वीरें 900 साल पुराने तमिलनाडु के एक मंदिर के स्कल्पचर्स की हैं. यूजर का दावा है कि इन तस्वीरों में प्राचीन समय के लोगों ने जो सैंडल पहने हैं वो आज के बाटा कंपनी के जूतों जैसे ही हैं. यूजर के मुताबिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही फैशन के मामले में आगे थे बल्कि महिलाएं भी उनके बराबर ही थीं. वी गोपालन ने 807 साल पुराने एक स्कल्पचर की तस्वीर शेयर की है जिसमें यूजर के मुताबिक कथित तौर पर स्कल्पचर में महिला ने हील्स पहनी हुई हैं.

Indian women never lacked sense of fashion!



In fact 807 years back, they were wearing High heel pumps!



Zoom in to the pictures to see her beautiful footwear!



Ramappa Temple, Palampet Telangana built in 1213 A.D#IndianHeritagepic.twitter.com/TnCw6LfPpW — V Gopalan (@TheGopalan) January 5, 2020

अब ट्विटर पर इस बात पर चर्चा गर्म है कि तब के लोग अपने वक्त से कितने आगे थे और उस समय वैसा फैशन करते थे जैसा कि आज हम करते हैं. ट्विटर पर इस बात पर चर्चा की जा रही है कि पहले के लोग हील्स पहना करते थे. यूजर्स का कहना है कि पहले के लोगों की फैशन सेंस आज के लोगों से बहुत बेहतर थी.





Sir, great observation. ! Excellent ! — VR (@venketeshrr) January 4, 2020

I've also seen this on the Bhairava statue in Madhurai Temple — Karthik (@OKarthik82) January 4, 2020