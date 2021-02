खाने की शौकीन महिला ने दुनिया के सामने कबूला 'सच', जानिए क्यों वायरल हो रहा यह Tweet

इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर भी एक ऐसा ही ट्वीट खूब वायरल हो रहा है. यूजर ने अपने ट्वीट के माध्यम से बताया कि कैसे ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए बेकिंग शो देखना डाइट कोक के साथ पिज्जा खाने जैसा है. यूजर ने ट्वीट किया, "क्या ग्रेट ब्रिटिश बेकिंग शो ट्रेडमिल से देखना डाइट कोक के साथ पिज्जा खाने के समान है? दोनों के लिए गिल्टी"

Is watching Great British Baking Show while on the treadmill the same as eating pizza with a Diet Coke? Guilty of both. — Claire McCaskill (@clairecmc) February 16, 2021

ट्विटर यूजर ने यहां अपने ट्वीट के माध्यम से लोकप्रिय ब्रिटिश रियलिटी सीरीज़ का रिफ्रेंस दिया है, जिसमें होम बेकर्स के बीच कॉम्पीटीशन दिखाया जाता है. 11 सीज़न की सीरीज़ अपने कैची कंटेंट, जोश से भरे क्रिएटर्स की वजह से खाने के शौकीन लोगों के बीच सबसे पसंदीदा हिट शो में से एक है.

दर्शकों को शो में कंटेस्टेंट्स द्वारा बनाई गई नई-नई और जायकेदार डिशेज़ काफी पसंद आती हैं. ट्वीटर यूजर क्लेयर ने बताया कि कैसे वह ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए शो को देखा करती थीं, जो बिल्कुल ऐसा है, जैसे डाइट कोक के साथ पिज्जा खाना.

क्लेयर के इस ट्वीट से कई लोग खुद को रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा हर किसी के जीवन में कभी न कभी होता रहता है. क्लेयर के इस ट्वीट को 17 हज़ार से भी ज्यादा लाइक्स मिले हैं और लोग अपने अनुभव कमेंट सेक्शन के जरिए बता रहे हैं.

यहां देखें लोगों के रिएक्शन

एक यूजर ने ट्वीट पर कमेंट किया, "तुम मेरे जैसी लड़की है. मंगलवार को मैं 4 मील पैदल चली और फिर क्रंची चीटोज़ का एक पूरा बैग खाया- 9 सर्विंग सच में???"



You're my kinda girl Claire! On this Fat Tuesday I did my 4 mi walk & then ate a whole bag of Crunchy Cheetos - 9 servings -really??? — afmm61 (@afmm61) February 16, 2021

My great-grandmother use to say if you drink a Diet Coke whilst eating dessert, the calories don't count. She was fit and lived to be 96, so...????‍♀️???????????????????? #GeniusGma — Kitty Henry (@Irish247365) February 17, 2021

You are watching the baking show not eating what they make. So you are double burning calories on the treadmill ???????????? — Nancy M Cochran (@Nancy_M_Cochran) February 16, 2021