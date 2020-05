जरूरतमंदों की मदद के लिए किचन में तबदील हुआ ये पुलिस थाना, रोज 8 अफसर बनाते हैं खाना

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए वडोदरा पुलिस ने उन्हें खाना खिलाने के जिम्मेदारी उठाई है और इसके लिए पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन में ही कम्युनिटी किचन चला रहे हैं. इस पहल को पुलिस ने उस वक्त शुरू किया जब एक शख्स ने अपनी बेटी को कैंसर की वजह से खो दिया और पुलिस अधिकारियों को खाने का सामान जरूरदमंदों की मदद के लिए दिया.

पुलिस अधिकारी पहले से ही बहुत से जरूरमंद लोगों की परेशानी जानते थे और इस वजह से उन्होंने अपने पुलिस स्टेशन में ही खाना बनाना शुरू कर दिया. डीसीपी सरोज कुमारी ने 8 पुलिस अधिकारियों की एक टीम बनाई जो ड्यूटी खत्म होने के बाद किचन में काम करते हैं. शुरुआत में सीनियर पुलिस अधिकारी ही राशन के लिए पैसे दान करते रहे और खाना बनाने वाले पुलिसकर्मी इस बात को निश्चित नहीं थे कि वो कितने लंबे वक्त तक इस कम्युनिटी किचन को चला पाएंगे.

Started "police kitchen" at pratapnagar headquarters.Police staff after bandobast duty hours join hands in cooking under "police kitchen" . To serve homeless people#vadodara#vadodarapolice#police#gujaratpolice#Gujarat#lockdown#Coronafighters#IndiaFightCorona#ahmedavadpic.twitter.com/J1GAyxMln3