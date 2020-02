इन दिनों मार्केट में अमूमन सारी दुकानें, लाल गुलाब, टेडी, चॉकेलेट, गिफ्ट हैंपर, कपल टी-शर्ट और उन सब चीजों से भरी पड़ी हैं जिनसे वैलेंटाइन डे (Valentine's Day) की खुश्‍बू आती हो या उनका सीधा संबंध इस दिन से हो. इस दिन लगभग सारे प्रेमी जोड़े अपनी बिजी लाइफ से पार्टनर के लिए थोड़ा सा वक्‍त चुराकर उनके साथ समय जरूर बिताते हैं. ऐसे में सिंगल लोगों पर ये दिन खासा भारी पड़ता है. इस दिन ऐसा लगता है मानो सिंगल रहना कोई क्राइम हो. ऐसे में वैलेंटाइन डे पर लोग कई तरह के मीम्‍स शेयर कर रहे हैं.

यहां देखिए वैलेंटाइन डे पर सिंगल लोगों के मजेदार मीम्‍स



1.

Someone PLEASE BE MY VALENTINES THERES ON DAY LEFT, LADIES PLEASE #ValentinesDaypic.twitter.com/Uot5VcDVVo — The Chode Hold (@famouschode) February 14, 2020

2.

No one :

Me : with all the gifts I bought myself



#ValentinesDaypic.twitter.com/KjzeZFQEXs — kay(@kaydio6) February 14, 2020

3.

#ValentinesDay2020

This what i plan doing in the evening today pic.twitter.com/fhEIgKh3RP — Mamiswane_Prestige (@PrestigeGumede) February 14, 2020

4.

5.

Happy #ValentinesDay. I am, once again, like I have been for every single moment of my life, single pic.twitter.com/Yb50chnY6B — (@myaccusername) February 14, 2020

6.

Me. A pint of ice cream. Tapping through your Instagram stories. In bed before 10. #ValentinesDaypic.twitter.com/qGmiND8C9b — Jersey Shore (@JerseyShore) February 14, 2020

7.

"babe, we don't need a day to celebrate it — for us every day is Valentine's Day"



"seedha seedha bol na gift ke paise nahi hai" — Pranav Sapra (@pranavsapra) February 14, 2020

8.

When someone asks your Valentine's Day plans. pic.twitter.com/A4r2EYXOpC — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) February 14, 2020

9.

बहरहाल, हमारी ओर से आप सभी को Happy Valentine's Day 2020.