कड़ाके की ठंड में सड़क के कुत्तों का ख्याल रख रही है यह लड़की, टायर से बेड बनाकर सर्दी से कुत्तों का यूं कर रही बचाव

पशु चिकित्सा छात्र सड़कों पर रहने वाले आवारा कुत्तों के लिए टायर से बने बेड की व्यवस्था कर रही है, ताकी उन्हें ठंड से थोड़ी राहत मिल सके. छात्र ने कुत्तों के लिए 100 से अधिक टायर से बने बेड की व्यवस्था करके इंसानियत की एक खूबसूरत मिसाल पेश की है.

Delhi: A veterinary student arranges tyre beds to protect stray dogs from the cold.



She says,"I got this idea from social media. I collect tyres and cushion their insides with rugs so that they stay warm. So far I have arranged more than 100 tyre beds." pic.twitter.com/lSljeqblCM