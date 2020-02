मां होना दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण और कठिन कामो में से एक है. बच्‍चों के लालन-पालन में बिजी मां 24 घंटे सातों दिन अपनी ड्यूटी या यू कहें कि फर्ज निभाती रहती है. इस वजह से कई बार महिलाएं स्‍ट्रेस और नींद की कमी जैसी परेशानियों से गुजरती हैं. मांएं अकसर अपने बच्‍चों में इतना बिजी हो जाती है कि वे खुद के लिए जरा भी वक्‍त नहीं निकाल पाती हैं. ऐसे में जरूरी है कि एक मां को इतना वक्‍त तो दिया ही जाए जिससे कि वो कुछ पल के लिए ही सही खुद के साथ समय बिता सके. ऐसा नहीं होने पर गड़बड़ होना तय है. जी हां, ऐसा ही कुछ एक मां के साथ हुआ जो अपने बच्‍चों को स्‍कूल छोड़ने गई थी, लेकिन नींद न पूरी होने की वजह से वो उन्‍हें घर पर ही छोड़ आई.

याहू न्‍यूज के मुताबिक, एक थकी हुई मां अपने बच्‍चों को स्‍कूल छोड़ने के लिए ले जा रही थी, तभी उसे एहसास हुआ कि कार में तो बच्‍चे हैं ही नहीं.



वीडियो में आप उसे कहते हुए सुन सकते हैं, "मैं बच्‍चों को स्‍कूल ले जा रही थी, लेकिन वो कार में हैं ही नहीं. अब मुझे उन्‍हें लेने के लिए वापस जाना पड़ेगा... मुझे उन्‍हें स्‍कूल ले जाना था और मैं कार में बैठकर आ गई. मैं सुबह आधी नींद में थी मेरे बच्‍चे कहां हैं?" महिला जब घर पहुंची तो उसके बच्‍चे भी इस स्थिति पर जोर-जोर से हंस पड़े.

इस वीडिया को देखने के बाद कुछ लोगों ने महिला को सुझाव दिया उसे लंबी नींद लेनी चाहिए या छुट्टियों पर चले जाना चाहिए.

बहरहाल, हम तो यही कहेंगे कि मांओं को हर हाल में आराम मिलना ही चाहिए.