Viral Photos: कोरोनावायरस महामारी के बीच इस डॉक्टर और नर्स ने की अस्पताल में शादी, लोगों ने ऐसे किया रिएक्ट

इस वजह से दोनों ने अप्रैल में लंदन के सेंट थोमस अस्पताल में एक दूसरे से शादी की. इस दौरान उनके साथ उनके परिवार और दोस्त वर्चुअली वहां मौजूद रहें. अस्पताल द्वारा जारी किए गए एक बयान के मुताबिक टिपिंग ने कहा, ''हम उस वक्त शादी करना चाहते थे जब सब ठीक रहें फिर चाहें उन्हें हमें स्क्रीन पर ही क्यों न देखना पड़ा हो.''

दोनों ने 24 अप्रैल को शादी की थी और अस्पताल ने अपने ट्विटर हैंडल पर 2 दिन पहले इन तस्वीरों को शेयर किया है.

A doctor and nurse from St Thomas' who had to cancel their wedding due to the #coronavirus outbreak have got married in the hospital's historical chapel.



Read about Jann and Annalan's special day and why it meant so much to them to tie the knot at work https://t.co/ECH4nJuBSopic.twitter.com/tz6T0jj2Bi — Guy's and St Thomas' (@GSTTnhs) May 26, 2020

सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने के बाद ही ये तस्वीरें वायरल हो गई हैं और अब तक 20,000 से अधिक लोग इन्हें लाइक कर चुके हैं. वहीं कइयों ने कमेंट करते हुए दोनों को शादी की शुभकामनाएं भी दीं.



Fantastic story. Lovely to see some joy and that this couple were able to enjoy their very special Big Day.

More news like this please! — Janny Girl (@SilkCutBlue) May 26, 2020

That is amazing. Congratulations to you both and well done @GSTTnhs for allowing these guys to get married in that beautiful chapel — Karwai Tsang (@TsangKarwai) May 26, 2020

तो इन तस्वीरों के बारे में आपका क्या खयाल है?