स्ट्रॉबेरी बिरयानी? पाकिस्तानी व्यक्ति की अजीब रेसिपी इंटरनेट पर हुई वायरल

पाकिस्तान हो या भारत, बिरयानी दोनो देशों के लोगों को काफी पसंद है, लेकिन पहली बार बिरयानी में स्ट्रॉबेरी को देखकर हर कोई हैरान रह गया है.

बता दें, पाकिस्तान के एक व्यक्ति ने बिरयानी के लिए अपनी अनूठी रेसिपी दी है. जिसमें स्ट्रॉबेरी को शामिल किया गया है. इस बिरयानी को बनाने के बाद उन्होंने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, "हमने आज घर पर "स्ट्रॉबिरयानी" बनाई और मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि इसके बारे में देसी ट्विटर का क्या कहना है."

We made “Strawbiryani” at home today and I am curious to know what desi Twitter has to say about it. pic.twitter.com/PCZ0Ug38gc — Saad ???? (@SaadGH) February 19, 2021

इस्लामाबाद के साद नाम के पाकिस्तानी व्यक्ति ने एक बड़े बर्तन में काफी मात्रा में बिरयानी को बनाया और स्ट्रॉबेरी को बिरयानी के सबसे ऊपरी परत पर रखा. जैसे ही उन्होंने ट्विट किया, लोगों ने के तुरंत रिएक्शन आने शुरू हो गए.

बता दें, तस्वीर में चिकन या मटन के साथ पके हुए बहु-रंगीन चावल के दाने दिखाई देते है. यहां तक ​​सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन फिर चमकदार लाल स्ट्रॉबेरी की गार्निशिंग दिखाई देती है.

कुछ यूजर्स ने बिरयानी का मज़ाक उड़ाया और इसकी तुलना वायरल रेसिपी जैसे बर्गर आइसक्रीम और अनानास पिज्जा से कर डाली.

You didn't tho. You just placed 4 strawberries on biryani and took a pic for some twitter attention. If you had actually cooked strawbiryani those strawberries would be mush during Dum. So yeah. — black cat ???? (@KaliBilli) February 19, 2021

Put some ketchup on it, freeze in the freezer and then smash it on your head — Baba (@BabaGlocal) February 19, 2021