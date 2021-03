कुकीज लेने के लिए बच्ची ने किया टॉम क्रूज जैसा स्टंट, वायरल हुआ वीडियो

बता दें, ये वीडियो टिकटॉक के माध्यम से शेयर किया गया था. वर्तमान में टिकटॉक पर देश में बैन लगा हुआ है. 22-सेकंड के वीडियो में, हम देखते हैं कि कैसे एक प्यारी बच्ची फ्रिज के सहारे चढ़कर कुकीज हासिल करती है, वह फ्रिज के हैंडल पर पैर रखकर कुकीज की अलमारी तक पहुंचती है. अलमारी खोलने का बाद वह कुकीज लेती है और तुरंत अलमारी बंद कर देती हैं. ताकि किसी को ये मालूम न चले आखिर कुकीज किसने ली है. बच्ची ने वीडियो के लास्ट पार्ट में कुकीज का पैकेट हाथ में लेते हुए एक शरारती मुस्कान दी.



आपको बता दें, वीडियो के पीछे जो धून आप सुन रहे हैं वह हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज की फिल्म मिशन इंपॉसिबल से ली है. बच्ची के इस अद्भूत कारनामे को देखने के बाद टॉम क्रूज का बुर्ज खलीफा पर किया हुआ स्टंट याद आ जाएगा.

This girl is the next American @NinjaWarrior !

वीडियो देखने के बाद, कई ट्विटर यूजर्स ने बच्ची के वीडियो को प्यारा बताया, वहीं कई ने कहा ये खतरनाक साबित हो सकता था. बच्चों का ध्यान रखना चाहिए.

Not cute to me. She would go sit in the corner after that little stunt. ????