मानसून में किन कारणों से होते हैं मुंहासे, यहां जानें कैसे पा सकते हैं इनसे आसानी से छुटकारा

मानसून (Monsoon Acne) में कई कारणों से होते हैं मुंहासे, यहां जानें इससे निजात पानें के तरीके.

What Causes Acne in Monsoon in Hindi: मानसून का महीना शुरू हो गया है. ऐसे में किसी भी वक्त बारिश और बढ़ती उमस की वजह से आपकी त्वचा चिपचिपी और रूखी हो जाती है. मौसम में बदलाव के साथ त्वचा में बदलाव होने की वजह से स्किन केयर की इतनी अधिक अहमियत है. हालांकि, मानसून में ही कई महिलाओं के चेहरे पर मुहांसे होने लगते हैं और अगर आपकी त्वचा पर अक्सर ही मुंहासे होते रहते हैं तो आपको सीजन के अनुसार अपनी त्वचा की अधिक देखभाल करनी चाहिए. इसलिए आज हम आपके लिए मानसून के दौरान होने वाली मुंहासों की समस्या के लिए कुछ टिप्स लाए हैं लेकिन वो बताने से पहले आपका यह जानना जरूरी है कि मानसून में अधिक मुंहासे क्यों होते हैं.