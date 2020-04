बेटी ने पूछा क्या होती है अज़ान तो एक्टर ने दिया ये जवाब, कई बार देखा गया वीडियो

वीडियो को शेयर करते हुए करणवीर बोहरा ने बताया कि उनकी बेटियों ने जब पहली बार अज़ान सुनी थी तो इसके बारे में पूछा था. इसके बाद उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को बतया था कि इसे अज़ान कहते हैं और यह एक तरह की प्रेयर है, जिसे दिन में 5 बार किया जाता है. इसके बाद उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को सबको रमजान की मुबारकबाद देने के लिए कहा.

We hear the #azaan everyday from my building, when my children heard it the first time they asked us what is it? We said it's called "azaan" and told the 5 time significance of it....

Let's is all pray for the well-being of the world.#ramzanmubarak#Ramzanpic.twitter.com/y5heA9iKMr