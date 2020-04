...जब ऋषि कपूर ने कपड़ों की सेल पर कसा था तंज, ट्वीट कर कहा था- ''साथ में मिलेगा भीख मांगने का कटोरा''

ऋषि कपूर उन कुछ लोगों में से थे जो अपनी अदायगी के लिए तो मशहूर थे ही, साथ ही बेबाक राय रखने के लिए भी जाने जाते थे. वह अकसर सोशल मीडिया पर खुलकर अपने दिल की बात लिखा करते थे. यहां तक कि उन्होंने एक बार फैशन ब्रांड ज़ारा के स्टोर में चल रही सेल को लेकर भी तंज कसा था. उन्होंने अपने इस ट्वीट में ज़ारा के स्टोर में सेल के लिए रखे गए कपड़ों की तस्वीर शेयर की थी.

इन तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था, ''दो ड्रेस खरीदें और साथ में भीख मांगने का कटोरा फ्री पाएं. ज़ारा में लगी सेल''. दरअसल, इन तस्वीरों में ज़ारा की स्टाइलिश रिप्ड फैशन टॉप और जीन्स नजर आ रही हैं.

Buy two get one begging bowl free. Sale at Zara's pic.twitter.com/keoWmlbw70

इतना ही नहीं एक बार ऋषि कपूर ने न्यूयॉर्क में जूतों की कीमत को लेकर भी कमेंट किया था. इसमें उन्होंने लिखा था, जूतों की कीमत देखें. मुझे यह देख कर याद आ गया कि, ''जूता सोने का हो या चांदी का पहना तो पैरों में ही जाता है.''

Zoom on to the prices below and see it. Reminded of the saying. “Joota sone ka ho ya chaandi ka-pehna toh jaata hai paon mein” Crazy! pic.twitter.com/6NjemHFtzE