एएनआई के मुताबिक, यह घटना 4 मई है, ''जहां एक महिला अपने भाई के साथ बारमेड़ से डिलीवरी के लिए अस्पताल जा रही थी. हालांकि, उनकी कार जोधपुर के अखिल्य सर्कल पर खराब हो गई. उस वक्त महिला को लेबर पेन शुरू हो गया था. तब वहां पुलिस मौजूद थी और महिला पुलिस कॉन्स्टेबल ने महिला की डिलीवरी कराने में मदद की''.

She was coming with her brother from Barmer for delivery.Their car broke down at the Circle,Police was present here.She began experiencing labour pain,so woman constables helped her.We sent vehicle to bring doctor.But she delivered a baby girl before they could reach here: DCP(W) https://t.co/Aa6u1XnnEB