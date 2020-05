शराब की दुकानें 7 घंटे तो सब्जियों की दुकानें खुल रही हैं सिर्फ 3 घंटे, गुस्साई महिलाओं ने किया विरोध

शराब के ठेके खुलने के बाद से ही लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए दुकानों के बाहर लंबी-लंबी लाइनों में लगे हुए नजर आए. देशभर के कई राज्यों से इस तरह के वीडियो सामने आए हैं, जहां लोग शराब की दुकानों के बाहर लाइन में लगे हुए नजर आए.

हालांकि, आंध्र प्रदेश की महिलाएं शराब की दुकानें खोले जाने से काफी नाराज हैं. एएनआई के मुताबिक, ''विशाखापट्टनम में मंगलवार को महिलाओं ने शराब की दुकानें खोले जाने को लेकर विरोध किया''. इस बारे में बात करते हुए एक महिला ने कहा, ''सब्जियों की दुकानें केवल 3 घंटों के लिए खुल रही हैं लेकिन शराब की दुकानें 7 घंटे तक खोली जा रही हैं''.

