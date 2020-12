पुणे की ये महिला खराब टायरों से बनाती हैं सुंदर फुटवियर, पर्यावरण जागरुकता को दे रहीं बढ़ावा

पुणे की एक महिला व्यवसायी अनोखे अंदाज में पर्यावरण जागरुकता को बढ़ावा देने का काम कर रही हैं. पूजा बदामीकर नाम की ये महिला खराब टायरों से जूते-चप्पल बनाने का काम करती हैं. इस काम के जरिए उनका उद्देश्य पर्यावरण जागरुकता को बढ़ावा देना है. उनका कहना है कि, "दुनिया में सालाना एक अरब स्क्रैप टायर छोड़े जाते हैं. मैंने स्थानीय मोचियों की मदद से काम करना शुरु किया और दो प्रोटोटाइप बनाए. और इस तरह से मेरी ये यात्रा शुरु हुई."

Maharashtra: Pooja Badamikar, a Pune based entrepreneur upcycles scrap tyres to make footwear.



She says, "One billion scrap tyres are discarded annually in the world. I started working with help of local cobblers & made two prototypes. That's how the journey began." (22.12.2020) pic.twitter.com/ffWn6vSZPS