Women's Day 2020: बेंगलुरु और मैसूर के बीच महिलाओं ने चलाई राज्य रानी एक्सप्रेस तो रेल मंत्री ने किया ट्वीट, देखें Video

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (International Women's Day) आने ही वाला है और इससे पहले भारतीय रेल एक अनोखे रूप में इस दिन को मनाने की तैयारी कर ही है. हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें महिला क्रू बेंगलुरु से मैसूर के बीच राज्य रानी एक्सप्रेस (Rajya Rani Express) को चलाते हुए नजर आ रही हैं. पीयूष गोयल (Piyush Goyal) द्वारा शेयर किए गए वीडियो में दो महिलाएं ट्रेन को नेविगेट करते हुए नजर आ रही हैं.

वीडियो को शेयर करते हुए पीयूष गोयल ने लिखा, ''महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में: आगामी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, बेंगलुरु और मैसूर के बीच राज्य रानी एक्सप्रेस ट्रेन को आज सभी महिला कर्मचारियों द्वारा चलाया गया''. यहां आपको बता दें कि हर साल 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (International Women's Day 2020) मनाया जाता है.

अपने ट्वीट में पीयूष गोयल ने आगे लिखा, ''देखें किस तरह से मोटर वुमन ट्रेन को हमारे देश के अंदरूनी हिस्सों में नेविगेट कर रही हैं''.

Towards Empowering Women: Commemorating the upcoming International Women's Day, Rajya Rani Express train between Bengaluru & Mysuru was run by an all women crew today.



Watch Railways motorwoman expertly navigate the train through the interiors of our nation. pic.twitter.com/TLPF8PHfma