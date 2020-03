अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (International Women's Day 2020) केवल कुछ ही दिन दूर है (8th March) और ऐसे में रेल मंत्रालय (Ministry Of Railway) कुछ स्पेशल ट्वीट शेयर करते हुए महिलाओं के इस दिवस का जश्न मना रहा है. हाल ही में रेल मंत्रालय ने महिला कुली को लेकर एक ट्वीट किया है. इस ट्वीट के साथ उन्होंने कुछ महिला कुली कि तस्वीरें भी शेयर की हैं और इस पर बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने भी रिएक्ट किया है.

रेल मंत्रालय द्वारा किए गए ट्वीट में उन्होंने 3 महिला कुली की तस्वीर शेयर की है. इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ''भारतीय रेलवे के लिए काम करते हुए, इन महिला कुलियों ने साबित कर दिया है कि वो किसी से कम नहीं हैं !! हम उन्हें सेल्यूट करते हैं''.

Working for Indian Railways, these lady coolies have proved that they are second to none !!



We salute them !! pic.twitter.com/UDoGATVwUZ