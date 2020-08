Women's Equality Day 2020: इस वजह से 26 अगस्त को मनाया जाता है महिला समानता दिवस

महिला समानता दिवस का इतिहास और महत्व

महिला समानता दिवस पहली बार 1972 में चिह्नित किया गया था. यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा हर साल घोषित किया जाता है. राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने पहला आधिकारिक उद्घोषणा जारी किया था. तब से, प्रत्येक अमेरिकी राष्ट्रपति ने 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में घोषित किया है.

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की उद्घोषणा में लिखा था, "लगभग एक शताब्दी पहले, असीम साहस और अथक प्रतिबद्धता के साथ, महिलाओं ने मतदान करने के अधिकार के लिए मार्च किया था, वकालत की थी और अंत में 26 अगस्त, 1920 को 19 वें संशोधन को प्रमाणित किया गया और मतदान का अधिकार सुरक्षित कर दिया गया. इसके बाद के दशकों में, उस बहुमूल्य अधिकार ने महिलाओं की पीढ़ी को मजबूत किया है और उन्हें सशक्त बनाने, बोलने और इस देश को चलाने के लिए सशक्त बनाया है जिसे वे अधिक समान दिशा में प्यार करते हैं."

महिला समानता दिवस 2020: 100वीं सालगिरह

महिला समानता दिवस की 100वीं वर्षगांठ पर अमेरिकाकी पूर्व फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा, ''महिलाओं के मताधिकार के लिए संघर्ष लंबे समय तक और रंग की महिलाओं के लिए लंबे समय तक था, लेकिन महिलाओं की पीढ़ियों को पता था कि हमारा वोट ही हमारी आवाज है.''

भारत में अमेरिकी दूत, केन जस्टर ने पोस्ट किया, "आज, हम अमेरिकी संविधान के 19 वें संशोधन के प्रमाणन की 100वीं वर्षगांठ को चिह्नित करते हैं, जो महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान करता है. इस #WomensEqualityDay पर, हम दुनिया भर में उन लोगों का सम्मान करते हैं जो लैंगिक समानता के लिए आज भी काम कर रहे हैं.''

Today, we mark the 100th anniversary of the certification of the 19th Amendment to the U.S. Constitution, securing for women the right to vote. On this #WomensEqualityDay, we honor those across the world who continue to work for gender equality. pic.twitter.com/bO5K2xTkjb