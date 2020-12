World Aids Day 2020: विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता फैलाने के लिए ओडिशा के सैंड आर्टिस्ट ने बनाई कलाकृति

World Aids Day 2020: आज दुनियाभर में विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है. विश्व एड्स दिवस के इस मौके पर जागरुकता फैलाने के उद्देश्य से ओडिशा के एक सैंड आर्टिस्ट ने बालू में सुंदर सी कलाकृति बनाई है. सैंड आर्टिस्ट सुबल मोहराना ने बालू पर एक सुंदर कलाकृति बनाई है, जिसमें उन्होंने विश्व एड्स दिवस के प्रतीक के रूप में पहचाने जाने वाले लाल रंग का रिबन बनाकर उसे सजाया है. विश्व एड्स दिवस (World Aids Day) हर साल 1 दिसंबर (December 1) को मनाया जाता है. विश्व एड्स दिवस (World Aids Day 2020) का उद्देश्य एचआईवी संक्रमण की वजह से होने वाली बीमारी एड्स के बारे में जागरुकता बढ़ाना है. पहली बार विश्व एड्स दिवस साल 1988 में मनाया गया था.

Odisha: Sand artist, Subal Moharana created a sand art yesterday in Bhubaneswar to create awareness about AIDS, ahead of #WorldAIDSDay2020



World AIDS Day is observed on December 1st every year. pic.twitter.com/6I5UJWoDhA