World Disability Day 2020: दिव्यांगों ने 6 घंटे में 50 कुर्सियाँ बुनकर किया विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास

World Disability Day 2020: क्यों मनाया जाता है विश्व दिव्यांग दिवस? जानें, इसका इतिहास, महत्व और थीम

Tamil Nadu: 50 visually challenged persons from Chennai yesterday attempted UNICO Book Of World Records by weaving 50 chairs in 6 hours, ahead of International Day of Disabled Persons on December 3.



"I'm very happy to participate in this competition",says Mahendra, a participant pic.twitter.com/ID0L7EFSUk