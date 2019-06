SelfieWithSapling: पौधे के साथ सेल्फी लेते नजर आए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, PM मोदी भी बोले- पौधे को पेड़ बनाओ

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day) पर एक कैंपेन शुरू किया है. इस कैंपेन में आपको नेचर से जुड़ी किसी भी चीज़ के साथ सेल्फी लेनी होगी. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि, "हमने लोगों के लिए पौधा लगाओ कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें लोग सेल्फी लेकर इसे #SelfieWithSapling के साथ पोस्ट करें."

राष्ट्रीय कृषि बाजार के एक्सपर्ट अभिनव बिल्लाई ने अपने ट्विटर अकाउंट पर प्रकाश जावड़ेकर की पौधे के साथ सेल्फी की तस्वीर को शेयर किया. अब पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर क्रिकेटर कपिल देव (Kapil Dev) और एक्टर जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) के साथ मिलकर इस नए कैंपेन के तरह पौधे लगाएंगे.

प्रकाश जावड़ेकर ने पीएम मोदी (PM Modi) के ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट एक वीडियो को रीट्वीट भी किया. ये वीडियो पीएम मोदी के केदारनाथ दर्शन के दौरान की है. वीडियो में वह कह रहे हैं कि सिर्फ पौधे लगाने से कुछ नहीं होगा, लोगों को उसे पेड़ बनने तक उसकी देखभाल करनी होगी.

पीएम मोदी ने अपने ट्विट में लिखा..."हमारा ग्रह और पर्यावरण बहुत अमूल्य है. #WorldEnvironmentDay के मौके पर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम इस ग्रह को स्वच्छ रखें. पर्यावरण के साथ मिलकर चलने पर ही हमें बेहतर भविष्य मिल सकता है." उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ प्रेम और सौहार्द के साथ रहने से सुन्दर भविष्य का रास्ता खुलेगा.

माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः।



Our Planet and Environment is something we all cherish greatly. Today on #WorldEnvironmentDay, we reiterate our commitment to ensure a cleaner planet.



Living in harmony with nature will lead to a better future. pic.twitter.com/3V7yLD3d8U