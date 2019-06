प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ट्विटर पर योग को लेकर एक नया वीडियो पोस्‍ट किया है. इस वीडियो में योग आसन सूर्य नमस्‍कार (Surya Namaskar) के फायदों के बारे में बताया गया है. आपको बता दें कि 21 जून को अंतरराष्‍ट्रीय योग दिवस (International Yoga Day) से पहले पीएम मोदी (PM Modi) योग पर पिछले कई दिनों से वीडियो पोस्‍ट कर रहे हैं और सूर्य नमस्‍कार वाला वीडियो इसी कड़ी का सबसे ताजा वीडियो है.

इस वीडियो में सूर्य नमस्‍कार के एक-एक स्‍टेप के बारे में बताया गया है. वीडियो में जैतूनी हरे रंग की ट्रैक पैंट और नारंगी टी-शर्ट पहने पीएम मोदी का एनिमेटेड वर्जन है. वीडियो ट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने पूछा है- "क्‍या आपने सूर्य नमस्‍कार को अपनी दिनचर्या का हिस्‍सा बनाया है?"

वीडियो में उन आठ आसनों के बारे में बताया गया है जो सूर्य नमस्‍कार का हिस्‍सा हैं. आमतौर पर इन आसनों को सूर्योदय और सूर्यास्‍त के समय किया जाता है. यह आसन न सिर्फ शाराीरिक तंदरुस्‍ती बल्‍कि आध्‍यात्मिक स्‍वास्‍थ्‍य के लिए भी अच्‍छा माना जाता है.

Have you made Surya Namaskar a part of your routine?



Do watch this video to know why it is a good idea to do so and the advantages that come with regularly practising it. #YogaDay2019pic.twitter.com/CqfolZzRrj