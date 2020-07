मुहांसों के पुराने निशान से ऐसे पाएं छुटकारा, फॉलों करें ये आसान Tips

ऐसे में जरूरी है कि आप घरेलु नुस्खों (Home Remedies to get rid of Acne Scars in Hindi) की मदद से अपने मुहांसों के निशानों से छुटकारा पाने की कोशिश करें और इसलिए हम आपके लिए ये टिप्स लाए हैं.

एलोवेरा (Aloe Vera for Acne in Hindi)

मुहांसों के पुराने निशानों को कम करने और त्वचा को मोइश्चराइज करने के लिए एलोवेरा से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है. एलोवरेा में त्वचा को मोइश्चराइज करने और शांत करने की प्रोपर्टीज होती हैं. साथ ही एलोवेरा आपकी त्वचा पर स्वेलिंग और रेडनेस को भी कम करता है. इसके अलावा यह आपके चेहरे से एक्सेस ऑयल को भी हटाता है.

इसका इस्तेमाल करना काफी आसान है. इसके लिए आपको एलोवेरा की एक पत्ती से जेल निकालना है और उसे अपने स्कार्स पर लगाना है. कुछ मिनट के लिए इसे लगे रहने देना है और फिर ठंडे पानी से मुंह धो लेना है.

एप्पल सीडर विनेगर (Apple Cider Vinegar for Acne in Hindi)

एप्पल सीडर विनेगर का इस्तेमाल ब्यूटी प्रोडक्ट की तरह किया जाता है. इसके बहुत से फायदे होते हैं. साथ ही यह आपकी त्वचा पर मुहांसों के निशान को भी कम करने का काम करता है. इसे इस्तेमाल करने के लिए आप इसको शहद में मिला लें और फिर अफेक्टेड एरिया पर लगाना होगा. आप दिन में दो बार इसका इस्तेमाल कर सकती हैं.

बेकिंग सोडा (Baking Soda for Acne Hindi)

बेकिंग सोडा आपकी त्वचा के पीएच स्केल को बनाए रखने का काम करता है. यह आपकी स्किन को एक्फोलेट करता है और डेड स्किन सेल्स को हटा देता है. बेकिंग सोडा साथ ही मुहांसों के निशान को हटाने का काम करता है.

इसके लिए आप बेकिंग सोड़ा को 2 ग्लास पानी में मिक्स कर लें. और एक पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को अफेक्टेड एरिया पर लगाएं और अच्छे से रगड़ें. इसके बाद अपने चेहरे को पानी से धो लें.

प्याज का रस (Onion Juice for Acne in Hindi)

क्या आप जानते हैं कि प्याज में बायोफ्लेवोनोइड होते हैं, जो मुहांसों के निशान को कम करने का काम करते हैं? अपने स्कार्स पर प्याज के रस का इस्तेमाल करने से आपको बेहतर नतीजे मिल सकते हैं. इसके लिए आप एक ग्राइंडर में प्याज डालें और एक पेस्ट तैयार कर लें. अब इसमें से प्याज का रस निकाल लें और मुंह पर लगाएं.

नींबू का रस (Lemon Juice for Acne in Hindi)