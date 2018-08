V.S. Naipaul: पाकिस्तानी पत्रकार से वी एस नायपॉल ने की थी दूसरी शादी, जानिए उनके जीवन से जुड़ी 10 बातें

खास बातें वी एस नायपॉल का जन्म 17 अगस्त 1932 में त्रिनिदाद में हुआ था. नायपॉल को साल 2001 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था. नायपॉल का निधन हो गया है.

Sir VS Naipaul will be remembered for his extensive works, which covered diverse subjects ranging from history, culture, colonialism, politics and more. His passing away is a major loss to the world of literature. Condolences to his family and well wishers in this sad hour. — Narendra Modi (@narendramodi) August 12, 2018

पीएम के आलावा

नायपॉल को कई साहित्यकारों ने भी याद किया.

We disagreed all our lives, about politics, about literature, and I feel as sad as if I just lost a beloved older brother. RIP Vidia. #VSNaipaul — Salman Rushdie (@SalmanRushdie) August 12, 2018

RIP VS Naipaul. An old piece written when he won the Nobel: https://t.co/Mo8ZlX0Khi



Sanjay Subrahmanyam's 'Where does he come from?' is well worth reading: https://t.co/IvC47iozs4 — Amitav Ghosh (@GhoshAmitav) August 12, 2018

प्रधानमंत्री मोदी ने नायपॉल को याद करते हुए ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा, ''सर वी एस नायपॉल को उनके व्यापक कार्यों के लिए याद किया जाएगा, जिसमें इतिहास, संस्कृति, उपनिवेशवाद, राजनीति और अन्य विषय शामिल है. साहित्य की दुनिया के लिए उनका गुजरना एक बड़ा नुकसान है. इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ है.ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार और निबंधकार सलमान रुश्दी ने ट्वीव कर उन्हें याद किया. उन्होंने लिखा, ''हम अपने जीवन, राजनीति के बारे में, साहित्य के बारे में असहमत थे और आज मैं एक बड़ा भाई खोने के चलते दुखी हूं.साहित्यकार अमिताव घोष ने ट्वीव करते हुए लिखा कि एक पुराना आर्टिकल. ये तब लिखा गया था, जब वीएस नायपॉल (VS Naipaul) ने नोबेल पुरस्कार जीता था.आपको बता दें कि नायपॉल (naipaul) का पूरा नाम विद्याधर सूरजप्रसाद नायपॉल हैं. साल 1951 में उनका पहला उपन्यास 'द मिस्टिक मैसूर' प्रकाशित हुआ था. 'अ हाउस फॉर बिस्वास' और 'द बेंड इन द रिवर' उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से एक हैं.

वी एस नायपॉल (v s naipaul) का जन्म 17 अगस्त 1932 में त्रिनिदाद में हुआ था. इनका परिवार नाम नेपाल देश पर आधारित है, नायपॉल का मतलब "जो नेपाल से हो''.नायपॉल के पिताजी श्रीप्रसाद नायपॉल, छोटे भाई शिव नायपॉल, भतीजे नील बिसुनदत, चचेरे भाई वह्नि कपिलदेव सभी नामी लेखक रहे हैं.नायपॉल की शिक्षा-दीक्षा इंग्‍लैंड में हुई और वे इंग्‍लैंड में ही रहते थे. उन्‍होंने दुनिया के अनेक देशों की कई यात्राएं की. कई पुस्‍तकें, यात्रा-वृतांत और निबंध लिखे हैं.वी एस नायपॉल के पूर्वज 1880 में ट्रिनिडाड में बस गए थे. नायपॉल के पिता सीप्रसाद त्रिनिदाद गॉर्जियन में रिपोर्टर और फिक्शन लेखक थे.साल 2001 में उन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार (vs naipaul nobel prize) दिया गया.नायपॉल ने अपने जीवन में 30 से अधिक किताबें लिखीं. साल 1971 में उनकी किताब ‘इन ए फ्री स्टेट’ के लिए उन्हें ‘बुकर प्राइज’ प्रदान किया गया था.साल 1990 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइट की उपाधि से नवाजा था.साल 2008 मे 'द टाइम्स' ने वीएस नायपॉल को दुनिया के 50 सबसे महान लेखकों में शामिल किया था.साल 1961 में प्रकाशित हुए 'अ हाउस ऑफ मिस्टर बिस्वास' उपन्यास को लिखने में नायपॉल को 3 साल से ज्यादा का समय लगा था.नायपॉल (v.s. naipaul) ने पहली शादी पेट्रीसिया एन हेल से वर्ष 1955 में की थी लेकिन वर्ष 1996 में पेट्रीसिया का निधन हो गया और उसी वर्ष नायपॉल ने पाकिस्तानी पत्रकार नादिरा अल्वी से विवाह कर लिया था.