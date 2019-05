6th Phase Voting: दिल्ली समेत 7 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान शुरू, EVM में कैद होगी कई दिग्गजों की किस्मत

लोकसभा चुनाव के छठे चरण (Lok Sabha Election 6th Phase) के तहत रविवार को देश के सात राज्यों की 59 सीट पर मतदान शुरू हो गया है. इस चरण के तहत यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में मतदान होगा. आज के चरण के साथ ही केन्द्रीय मंत्रियों राधामोहन सिंह, हर्षवर्धन और मेनका गांधी (Maneka Gandhi), सपा प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) और कांग्रेस नेताओं दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) और ज्योतिरादित्य सिंधिया की किस्मत का फैसला हो जाएगा. बता दें कि लोकसभा चुनाव के इस चरण को भाजपा (BJP) के लिये कड़ी परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि 2014 के चुनाव में भाजपा ने इनमें से 45 सीटें जीतीं थीं जबकि तृणमूल कांग्रेस (TMC) को आठ, कांग्रेस (Congress) को दो और समाजवादी पार्टी (SP) और लोजपा को एक-एक सीट पर जीत मिली थी. भाजपा ने 2014 के चुनाव में इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14 में से 13 सीटों पर जीत हासिल की थी, एकमात्र अपवाद आजमगढ़ था जहां से सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) को जीत मिली थी. हालांकि भाजपा को बीते साल फूलपुर और गोरखपुर संसदीय सीट पर हुए उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, ऐसे में भाजपा विरोधी गठबंधन इस सीट पर अपनी जीत को बरकरार रखने की उम्मीद लगाए हुए है.

Lok Sabha Election 6th Phase Voting Read Here All Latest Updates:-

- झारखंड: धनबाद लोकसभा सीट के एक पोलिंग बूथ पर मॉक वोटिंग करते चुनाव अधिकारी. यहां से कांग्रेस के कीर्ति आजाद और भाजपा के पीएन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

Jharkhand: Mock poll underway for Dhanbad parliamentary constituency at booth numbers 202, 203, 204, & 313 at Laxmi Narayan Vidya Mandir Madhya Vidyalaya. Congress' Kirti Azad & BJP's PN Singh are contesting from this constituency. #LokSabhaElections2019pic.twitter.com/ejemOxXUgh — ANI (@ANI) May 12, 2019

- दिल्ली: पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के तहत आने वाले जलविहार में वोटिंग शुरु होने का इंतजार करते हुए.

Delhi: Polling officials gear up for voting for the East Delhi constituency at booth number 64, 65, & 66 at MCD Primary School in Jal Vihar. BJP's Gautam Gambhir, AAP's Atishi & Congress' Arvinder Singh Lovely are contesting from this constituency. #LokSabhaElections2019pic.twitter.com/h4BxkZrAyl — ANI (@ANI) May 12, 2019

- मध्य प्रदेश: चुनाव अधिकारी भोपाल लोकसभा सीट के तहत एक पोलिंग बूथ पर तैयारियों को जायजा लेते हुए. यहां कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और भाजपा की प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बीच मुकाबला है.