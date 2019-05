AAP प्रत्याशी आतिशी के खिलाफ आपत्तिजनक पर्चे बंटवाने पर भड़की पार्टी, BJP प्रत्याशी गौतम गंभीर पर लगाया आरोप

दिल्ली में एक पंफलेट को लेकर हंगामा खड़ा हो गया. जिसमें आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी प्रत्याशी आतिशी (Atishi) को लेकर अपशब्दों की भरमार है. 'नो योर कंडीडेट' टाइटिल वाले इस पर्चे में पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ रहीं आप प्रत्याशी आतिशी के खिलाफ अपमानजनक बातें लिखीं गई हैं. आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) पर पार्टी प्रत्याशी आतिशी को लेकर आपत्तिजनक पर्चे बंटवाने का आरोप लगाया है. इस पर्चे पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और पार्टी प्रत्याशी को लेकर अपशब्द लिखे गए हैं.

आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधा. उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि पंफलेट को पढ़ते हुए हमें शर्म आ रही है. जब गौतम गंभीर देश के लिए खेलते हुए चौके और छक्के मारते थे, तब हम तालियां बजाते थे. मगर हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि यह आदमी चुनाव जीतने के लिए इस स्तर तक जा सकता है. वहीं पार्टी प्रत्याशी आतिशी ने कहा- 'मेरा गंभीर जी से बस एक यही सवाल है के अगर वो मेरे जैसी एक सशक्त महिला को हराने के लिए इतना गिर सकते तो सांसद बनने के बाद वो अपने क्षेत्र की महिलाओं को कैसे सुरक्षित करेंगे.'

Never imagined Gautam Gambhir to stoop so low. How can women expect safety if people wid such mentality are voted in?



Atishi, stay strong. I can imagine how difficult it must be for u. It is precisely this kind of forces we have to fight against. https://t.co/vcYObWNK6y