चुनाव आयोग के बाहर धरने पर AAP नेता और कार्यकर्ता, कॉल सेंटर पर पड़े छापों से नाराज

लोकसभा चुनाव करीब आते ही सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है.आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं के जरिए परेशान करने का आरोप लगाया है. आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बार मोर्चा संभाला है दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने. सिसोदिया चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं. मनीष सिसोदिया आज सुबह राघव चड्ढा, संजय सिंह और आतिशी मर्लिनी के साथ चुनाव आयोग पहुंचे. चारों नेताओं ने आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया. इसके बाद उन्होंने ट्वीट किया कि हमारे कॉल सेंटरों पर पुलिस की रेड करा दी गई है. पिछले 4 दिनों में यह तीसरी रेड है. सुबह मैं इलेक्शन कमीशन से मिलकर आया तो उसके एक घंटे में कॉल सेंटर पर पुलिस की रेड पड़ गई. उन्होंने लिखा कि इससे साफ होता है कि इलेक्शन कमीशन सारा डेटा चुराकर मोदी जी को देना चाहता है. उन्होंने इस ट्वीट में लिखा कि मैं फिर इलेक्शन कमीशन जा रहा हूं. यह ट्वीट दोपहर दो बजकर 40 मिनट पर किया गया था.

कांग्रेस क्या दिल्ली में 'आप' से चुनावी गठबंधन करे? ले रही कार्यकर्ताओं की राय

क्या दिल्ली में अब भी हो सकता है कांग्रेस-AAP का गठबंधन? इस बात से लगाए जा रहे कयास...

दोपहर 3 बजकर 35 मिनट पर मनीष सिसोदिया ने दोबारा ट्वीट किया कि मैं चुनाव आयोग के बाहर खड़ा हूं. और चुनाव आयोग से मिलने के लिए इंतजार कर रहा हूं. जब तक मुलाकात नहीं होगी मैं तब तक बाहर इंतजार करता रहूंगा. इधर अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके मोदी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने लिखा कि बिना सर्च वारंट के हमारे कॉल सेंटर की तलाशी ली जा रही है. आखिर क्राइम क्या हुआ है, ये क्या हो रहा है.

Police has raided without any search warrant and is barging into server rooms and interrogating all call centre agents. What is this going on? What is the crime? https://t.co/VAjtfWNUjY