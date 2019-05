दिल्ली: आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हुए गांधी नगर से विधायक अनिल बाजपेयी

लोकसभा चुनावों के दौरान दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली के गांधीनगर से AAP विधायक अनिल बाजपेयी शुक्रवार को बीजेपी में शामिल हो गए हैं. बाजपेयी का यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत आप नेताओं ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल होने का आरोप लगाया था. बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू और केंद्रीय मंत्री विजय गोयल की मौजूदगी में बाजपेयी पार्टी में शामिल हुए. बाजपेयी ने कहा, 'मैंने कई सालों तक आप के लिए काम किया लेकिन सम्मान ना मिलने और पार्टी के व्यक्तिगत तरीके से काम करने को लेकर मैं दुखी हूं, पार्टी अपने रास्ते से भटक गई है.'

Delhi: Aam Aadmi Party MLA from Gandhi Nagar(Delhi) Anil Bajpayi joins BJP in presence of Union Minister Vijay Goel pic.twitter.com/RtdSMg2eVP