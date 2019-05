बीजेपी कैंडिडेट से पिछड़ी यह मशहूर एक्ट्रेस, तो कैमरे के सामने यूं छलका दर्द, देखें Video...

पश्चिम बंगाल (West Bengal Result 2019) में मतगणना जारी है. रुझानों में बीजेपी (BJP) ऐतिहासिक सफलता मिल रही है. साल 2014 में जहां बीजेपी को महज 2 सीट मिली थी, तो वहीं इस बार बीजेपी को 16 सीटों पर आगे चल रही है. जबकि तृणमूल कांग्रेस (TMC) 25 सीटों पर आगे चल रही है. रुझानों के हिसाब से बात करें तो ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को 9 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने भी ट्वीट कर विजेताओं को बधाई दी. वहीं , आसनसोल लोकसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट बाबुल सुप्रियो से पिछड़ने के बाद टीएमसी प्रत्याशी मुनमुन सेन (Moon Moon Sen) का दर्द छलका है. उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा है कि उन्हें बहुत दुख हो रहा है.

पश्चिम बंगाल: TMC को रुझानों में लगा इतने सीटों का झटका, BJP का ताबड़तोड़ प्रदर्शन

टीएमसी (TMC) प्रत्याशी मुनमुन सेन (Moon Moon Sen) से जब पूछा गया कि उन्हें दुख क्यों हो रहा है तो उन्होंने जवाब दिया कि वोटिंग अच्छी नहीं हुई इसलिए दुख हो रहा है. उनका यह बयान काफी वायरल हो रहा है. बता दें कि पश्चिम बंगाल की कुल 42 लोकसभा सीटों पर हुए मुकाबले में साल 2014 में तृणमूल कांग्रेस (TMC) को 34 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें जबकि लेफ्ट फ्रंट को 2 सीटें मिली थीं. पश्चिम बंगाल में सातों चरण में मतदान हुए थे. पश्चिम बंगाल में पहले से ही बीजेपी (BJP) और ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बीच मुख्य मुकाबले की उम्मीद थी और शुरुआती रुझानों से यह साबित भी हो गया. चैनलों के एग्जिट पोल (Exit Poll) में इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला दिखाया गया था. बीजेपी ने इस बार के लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) में ममता बनर्जी (Mamata Baberjee) के गढ़ में सेंध लगाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी. यहां चुनावी रैलियों में बीजेपी और टीएमसी के बीच जबरदस्त बयानबाजियों का दौर चला था.

Congratulations to the winners. But all losers are not losers. We have to do a complete review and then we will share our views with you all. Let the counting process be completed fully and the VVPATs matched