NDA की बैठक कल, पीएम मोदी को चुना जाएगा संसदीय दल का नेता

Election Results 2019: एतिहासिक जीत मिलने के बाद बीजेपी अब सरकार गठन की तैयारी में जुट गई है. शनिवार को बीजेपी ने संसदीय दल की बैठक बुलाई है. जहां नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा. इस बैठक के बाद एनडीए की बैठक होगी जिसमें शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, लोजपा के रामविलास पासवान समेत सभी एनडीए नेता और चुने गए सांसद मौजूद रहेंगे. बीजेपी ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी है. जिसके मुताबिक शनिवार शाम 5 बजे सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक बुलाई गई है.

Please note that the National Democratic Alliance (NDA) Parliamentary Party will meet in Central Hall tomorrow, 25 May, at 5pm.