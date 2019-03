लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लेकर अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान, कही यह बात...

उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव (LoksabhaElection2019) से पहले महागठबंधन में कांग्रेस (Congress) की स्थिति को लेकर अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने बड़ा बयान दिया है. लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पहले भी हमारे साथ थी और अभी भी हमारे साथ ही है. ऐसे में कांग्रेस का हमसे अलग होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है. उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि आप यह बार-बार क्यों पूछते हैं कि कांग्रेस साथ आएगी या नहीं? मैं आपसे एक बार फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस हमारे साथ है, वह गठबंधन का हिस्सा है. इस बार के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस गठबंधन में रहते हुए दो सीटों पर लड़ेगी. अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने आरएलडी की सीटों का भी ऐलान किया.

Akhilesh Yadav: Congress is with us, it is a part of our alliance. Why do you(media) repeatedly ask if Congress will come with us or not? I have said before also that Congress is part of Mahagatbandhan, they will contest on 2 seats in our alliance