अल्पेश ठाकोर का कांग्रेस से इस्तीफ़ा, गुजरात के 2 और साथी कांग्रेसी MLA के साथ छोड़ी पार्टी, जानिये क्या है वजह

अल्पेश ठाकोर (Alpesh Thakor) ने कांग्रेस (Congress) से इस्तीफ़ा दे दिया है. अल्पेश ठाकोर (Alpesh Thakor News) के अलावा गुजरात के 2 और कांग्रेसी MLA ने पार्टी छोड़ दी है. न्यूज एजेंसी ANI ने यह खबर दी है. अल्पेश ठाकोर के अलावा धवलसिंह ठाकोर (Dhavalsinh Thakor) और भरतजी ठाकोर (Bharatji Thakor) ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है. बता दें कि विधायक अल्पेश ठाकोर द्वारा गठित एक संगठन गुजरात क्षत्रीय ठाकोर सेना ने कांग्रेस से अपने संबंध पर संजीदा होने का निर्णय लिया है और विधायक से पार्टी से इस्तीफा देने और 24 घंटे के भीतर अपना रूख स्पष्ट करने को कहा था. ऐसी अटकलें पहले से ही थी कि अल्पेश ठाकोर कांग्रेस छोड़ सकते हैं, क्योंकि वह स्थानीय पार्टी नेतृत्व से नाखुश हैं. वह पाटन लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने उनके बजाय पूर्व सांसद जगदीश ठाकोर को तवज्जो दी.

