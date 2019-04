VIDEO: वोट डालने पोलिंग बूथ पर पहुंचे उम्मीदवार ने गुस्से में तोड़ डाली EVM, पुलिस ने किया गिरफ्तार

आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के एक उम्मीदवार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए हो रहे मतदान के दौरान ईवीएम मशीन को तोड़ दिया, इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि मधुसूदन गुप्ता नाम के उम्मीदवार ने अनंतपुर जिले की गुंटाकल विधानसभा सीट के एक पोलिंग बूथ में ईवीएम को उठाकर जमीन पर फेंक दिया. न्यूज एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक गुप्ता गुट्टी में पोलिंग बूथ पर अपना वोट डालने आए थे, वहां पर वह चुनाव कर्मचारियों पर गुस्सा हो गए, क्योंकि उनका कहना था कि ईवीएम में संसदीय और विधानसभा सीट सही से नहीं दिख रही थीं.

न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा जारी किए गए घटना के वीडियो में देखा जा सकता है कि वह ईवीएम को उठाते हैं फर्श फेंक देते हैं. फर्श पर गिरने से मशीन टूट गई, इसके बाद पुलिस ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया.

#WATCH Jana Sena MLA candidate Madhusudhan Gupta smashes an Electronic Voting Machine (EVM) at a polling booth in Gooty, in Anantapur district. He has been arrested by police. #AndhraPradeshpic.twitter.com/VoAFNdA6Jo